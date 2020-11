Один книжный магазин в Вашингтоне, округ Колумбия, специально для продажи этой книги открылся ночью.

Продажи первого тома мемуаров бывшего президента США Барака Обамы под названием «Земля обетованная» («A Promised Land») по предварительному заказу и в первый день выхода книги составили рекордные для издателя 887 тыс. экземпляров.

Читайте такжеNew York Times: Обама упомянул Путина в мемуарах и назвал его "ничем не примечательным"Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Penguin Random House.

По словам издателей, предварительный заказ на книгу Обамы сделали сотни тысяч людей. Всего для США и Канады на данный момент издано 3,4 млн экземпляров. По информации CNN, во вторник один книжный магазин в Вашингтоне, округ Колумбия, специально для продажи этой книги открылся ночью, передает kommersant.

Книги Барака Обамы

Первый том книги Барака Обамы, написанной после его президентства, вышел 17 ноября. Ранее выходили две книги его авторства - «Мечты моего отца» («Dreams From My Father») в 1995 году и «Дерзость надежды» («Audacity of Hope») в 2006 году. Они стали бестселлерами.

