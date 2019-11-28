За лучшую аудиокнигу Мишель Обаму номинировали на премию "Грэмми"
Бывшую первую леди США Мишель Обаму номинировали на премию "Грэмми" за лучшую аудиокнигу.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Independent.co.uk.
Мемуары "Становление" (Becoming) выдвинули в номинации "Лучший разговорный альбом". Книжка была опубликована в ноябре 2018 года и стала бестселлером. Было продано около миллиона экземпляров.
Читайте такжеОбама с женой подписали контракт с Netflix
В украинском переводе книга вышла в сентябре 2019 года в издательстве BookChef.
Также в этой категории участвуют: произведение группы Beastie Boys — Beastie Boys Book, сборник поэзии и музыки Sekou Andrews & The String Theory, произведения Эрика Александракиса 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor, Джона Уотерса Mr. Know-It-Al.
Чета Обама уже не первый раз номинируется на престижную премию. Ранее Барак Обама стал обладателем двух “Грэмми” за книги “Сны моего отца” (2006) и “Смелость надежды”(2008).
В прошлом году альбом приз достался бывшему президенту США Джимми Картеру за его книгу "Вера: путешествие для всех".