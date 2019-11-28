За лучшую аудиокнигу Мишель Обаму номинировали на премию "Грэмми"

62 церемония премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Бывшую первую леди США Мишель Обаму номинировали на премию "Грэмми" за лучшую аудиокнигу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Independent.co.uk.

Мемуары "Становление" (Becoming) выдвинули в номинации "Лучший разговорный альбом". Книжка была опубликована в ноябре 2018 года и стала бестселлером. Было продано около миллиона экземпляров.

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В украинском переводе книга вышла в сентябре 2019 года в издательстве BookChef.

Также в этой категории участвуют: произведение группы Beastie Boys — Beastie Boys Book, сборник поэзии и музыки Sekou Andrews & The String Theory, произведения Эрика Александракиса 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor, Джона Уотерса Mr. Know-It-Al.

Чета Обама уже не первый раз номинируется на престижную премию. Ранее Барак Обама стал обладателем двух “Грэмми” за книги “Сны моего отца” (2006) и “Смелость надежды”(2008).

В прошлом году альбом приз достался бывшему президенту США Джимми Картеру за его книгу "Вера: путешествие для всех".