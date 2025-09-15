Маккол открыто поддерживал Украину в войне с Россией, противостоя своим коллегам-республиканцам, которые выражали опасения по поводу отправки Украине американской помощи.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, один из самых преданных сторонников Украины в Конгрессе США, который в январе покинул пост председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что не будет добиваться переизбрания в Конгресс в 2026 году. Об этом пишет CNN.

"Я собираюсь остаться на оставшийся срок. Но я ищу новый вызов в той же сфере, которая будет связана с национальной безопасностью и внешней политикой, но просто в другой области", - заявил он в интервью в воскресенье.

Маккол, сторонник жесткой внешней политики, шесть лет проработал в Комитете по иностранным делам, в том числе два года в качестве председателя и шесть лет возглавлял Комитет по внутренней безопасности.

В Конгрессе он резко критиковал хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, возглавив Комитет Палаты представителей по иностранным делам, который подготовил доклад, обвиняющий администрацию Байдена в поспешном выходе из самой продолжительной войны США.

Он также открыто поддерживал Украину в войне с Россией, противостоя своим коллегам-республиканцам, которые выражали опасения по поводу отправки Украине американской помощи.

Также в воскресном интервью Маккол заявил, что, по его мнению, Путин "манипулирует президентом" и не действует добросовестно в отношении США, пытаясь положить конец войне, но добавил, что Трамп "осознаёт, что Путин не ведёт добросовестных переговоров, не идёт на уступки и с ним нужно разобраться".

"Я думаю, чем больше Путин раздражает президента, тем лучше мы сможем защитить НАТО и Украину", — сказал Маккол.

Конгресс США и санкции против России

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс США не будет вводить санкции против РФ без согласия президента Дональда Трампа.

При этом СМИ писали, что в Конгрессе планируют реанимировать законопроект сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России. Идея заключается в том, чтобы выставить на голосование одним пакетом закон о бюджете, который нужен республиканцам, и закон о санкциях против РФ.

