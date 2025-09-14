Время для введения санкций против России давно пришло, но Конгресс США не будет их вводить без согласия президента Дональда Трампа. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью CBS News.
"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично стремлюсь это сделать", - отметил Джонсон.
Но, подчеркнул он, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию", мол, "президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон".
"Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему. Я имею в виду, что президент - сильный и смелый лидер на мировой арене. Он помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто до него не смог, поэтому мы верим, что он может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине", - сказал Джонсон.
Трамп не хочет вводить санкции против РФ
Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но назвал два условия: страны НАТО должны тоже это сделать, а также перестать покупать нефть у России. "В любом случае я готов действовать, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?" - обратился президент США к другим странам.
Впрочем, как писало The New York Times, Трамп не собирается вводить санкции против России, и причиной является то, что некоторые европейские страны просто не выполнят его главные требования. В издании считают, что условие об остановке закупок российской нефти почти наверняка не будет выполнено, о чем знают президент США и его советники.