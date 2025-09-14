Майк Джонсон заявил, что санкции против России давно назрели, однако ввести их пока не могут.

Время для введения санкций против России давно пришло, но Конгресс США не будет их вводить без согласия президента Дональда Трампа. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью CBS News.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично стремлюсь это сделать", - отметил Джонсон.

Но, подчеркнул он, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию", мол, "президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон".

Видео дня

"Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему. Я имею в виду, что президент - сильный и смелый лидер на мировой арене. Он помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто до него не смог, поэтому мы верим, что он может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине", - сказал Джонсон.

Трамп не хочет вводить санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но назвал два условия: страны НАТО должны тоже это сделать, а также перестать покупать нефть у России. "В любом случае я готов действовать, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?" - обратился президент США к другим странам.

Впрочем, как писало The New York Times, Трамп не собирается вводить санкции против России, и причиной является то, что некоторые европейские страны просто не выполнят его главные требования. В издании считают, что условие об остановке закупок российской нефти почти наверняка не будет выполнено, о чем знают президент США и его советники.

Вас также могут заинтересовать новости: