Парня вывезли в Донецк, а затем – в Московскую область, где его усыновила Львова-Белова.

Журналисты проекта "Схемы" установили личность похищенного подростка из Мариуполя, ставшего 10-ым усыновленным ребенком уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, и обстоятельства его попадания в страну-агрессор.

17-летний Филипп Головня жил на улице Зелинского, 30 в Приморском районе Мариуполя, который сокрушительными ударами уничтожали оккупанты в начале полномасштабного вторжения, говорится в материале.

На видео пропагандистского канала "Царьград" парень рассказывал, что видел, как его дом горел. Глава местного ОСМД Дмитрий Харчуков говорит, что район обстреливали с 11 марта 2022 года, и уже в 20-х числах дом, где жил парень, был непригоден для жизни.

Видео дня

Мать Филиппа погибла в 2017 году, когда ему было 11. С тех пор он находился под присмотром опекунов – бывшего мужа матери Сергея Головни и его жены Ирины Калаталовой. Утверждения российских оккупантов о том, что опекуны якобы выгнали подростка, сказав, что "теперь каждый сам за себя", не подтверждают близкие. Виталий, брат Сергея Головни, потерявший прямой контакт с родственником после оккупации Мариуполя, убежден, что выгнать ребенка просто не могли.

"Отношения [подростка с опекунами] были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать, поругаться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – говорит Виталий.

Учитель мальчика также говорит, что его опекуны добросовестно выполняли свои обязанности. Местонахождение опекунов точно неизвестно – их телефоны отключены или не отвечают. От третьих лиц Виталию известно, что они могут оставаться в оккупированном городе.

Опрошенные "Схемами" знакомые семьи утверждают, что парень уехал из Мариуполя в апреле (а не в марте, как утверждает пропаганда РФ). Это произошло после того, как он пришел в супермаркет, где оккупанты раздавали гуманитарную помощь. Российские МЧС-ники вывезли его из Мариуполя в Донецк. В пропагандистском сюжете он рассказывает, что вместе с другими детьми жил в больнице.

"В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей или что – то случилось", - рассказывал Филипп.

По информации журналистов, речь идет, вероятно, о бывшей областной больнице имени Вишневского в Донецке, куда, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, вывозили детей и беременных женщин.

Далее, согласно документам, которые получили журналисты, Филипп находился в так называемом детском социальном центре оккупантский "администрации" Донецка – до 27 мая 2022 года. Отсюда его и еще несколько десятков человек вывезли в пансион "Поляны" в Московской области, подконтрольный Управлению делами президента РФ.

Именно сюда в конце концов осуществила визит детский омбудсменк, которая незаконно усыновила парня. Он стал 10-м приемным ребенком Марии Львовой-Беловой. В сентябре Филиппу выдали паспорт гражданина РФ.

Депортация детей из Украины - что надо знать

После полномасштабного вторжения россияне массово вывозили украинских детей в Россию. Похищенных несовершеннолетних учат русскому языку, перевоспитывают и отдают на незаконное усыновление в семьи россиян.

По состоянию на конец марта были установлены имена 19,5 тысяч депортированных украинских детей, и эта цифра не является окончательной. Украина работает над возвращением похищенных несовершеннолетних, уже удалось вернуть несколько сотен детей. Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что возвращенные дети рассказывали, как подвергались травле и физическому насилию со стороны захватчиков.

Дело о депортации детей из Украины, как составной части преступления геноцида, рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. В марте МУС выдал пожизненный ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых считают причастными к депортации детей. После этого Россия активизировала процесс возвращения детей в их семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: