350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.

Об этом она рассказала на пресс-конференции 26 октября.

"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", – сказала Львова-Белова.

Видео дня

Львова-Белова поделилась статистикой, согласно которой всего россияне вывезли из зоны проведения "специальной военной операции" до двух тысяч детей-сирот.

350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. А еще более тысячи детей ожидают незаконного усыновления.

Омбудсмен предупредила, что скоро информация о них будет размещена в государственном банке данных и станет доступной для всех кандидатов в усыновители и опекуны.

Депортация и незаконное усыновление украинских детей

В течение последних месяцев Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1,6 млн граждан Украины.

Кроме того, российские войска похищают и депортируют украинских детей, которых затем отдают на незаконное усыновление в России.

Процедура такого "усыновления" предусматривает уничтожение всех документов и информации о родных родителях, позволяет смену имени.

По состоянию на 20 октября Офис президента располагал информацией о 8709 детях, которые, по заявлениям родителей, по отзывам знакомых и родственников, были признанными принудительно депортированными или перемещенными.

Вас также могут заинтересовать новости: