Ельцин жалел, что выбрал Путина своим преемником - Лукашенко

По словам Лукашенко, экс-президент России Борис Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться.

Первый президент России Борис Ельцин не скрывал недовольства политикой его преемника Владимира Путина.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

"Не хотелось бы мне влезать в их отношения. А то, что он сокрушался и жалел, - так я у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить", - заявил Лукашенко.

По его мнению, причина трещины, которая пролегла в отношениях президентов России, - властолюбие Ельцина.

"Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина", - считает белорусский президент.

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Он вспомнил, как стал свидетелем вспышки гнева Ельцина, когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

"Он: "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила $8 за баррель - я держал эти базы". И прочее. "Слушай, Борис, успокойся, сядь, - говорю, - ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации". Это первый случай, когда я заметил, что он начал просто беситься. А Наина (жена Ельцина, - ред.) меня одергивает: "Саша, скажи ему: он же с ума сойдет, ему же нельзя, у него сердце больное, успокой". Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", - сказал Лукашенко.

31 декабря 1999 года президент РФ Ельцин подал в отставку, исполнять обязанности главы государства стал премьер-министр Путин. В мае 2000 года Путин выиграл президентские выборы.

Как сообщал УНИАН, президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями, в том числе стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным. "Он демократ и знает Запад", - сказал тогда Ельцин Клинтону.

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