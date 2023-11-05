Россия и лидер восточной части Ливии заключили соглашение в области обороны, что является головной болью для США на фоне беспорядков на Ближнем Востоке

Россия намерена расширить свое военное присутствие в восточной части Ливии. Есть вероятность создания военно-морской базы, что позволит Москве закрепиться на южном пороге Европы.

Издание Bloomberg пишет, что по словам осведомленных лиц, в настоящее время идет работа над соглашением по вопросам обороны между президентом России Владимиром Путиным и командующим восточными войсками Ливии Халифой Хафтаром после их встречи в Москве в конце сентября.

Активизация российской деятельности в Ливии представляет собой новый вызов для США и их европейских союзников, которые уже находятся в противостоянии с Кремлем из-за его вторжения в Украину и потенциальной роли страны в любом более широком ближневосточном конфликте, вытекающем из войны между Израилем и ХАМАС. Россия активно действует в соседней Сирии на протяжении всей десятилетней гражданской войны в этой стране.

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По словам Джонатана Уинера, бывшего специального посланника США в Ливии, эта угроза воспринимается администрацией США "очень серьезно". "Не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей - если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом".

Тайное присутствие

Россия уже несколько лет тайно присутствует в североафриканском нефтеэкспортере через наемную группу "Вагнер", которая появилась там во время вакуума власти и гражданской войны, последовавшей за свержением Муаммара Каддафи при поддержке НАТО в 2011 году. С тех пор как в августе в загадочной авиакатастрофе погибли лидер группы Евгений Пригожин и его помощники, Министерство обороны РФ планомерно берет под контроль деятельность "Вагнера".

Проделанная "Вагнером" работа по продвижению интересов Кремля в Африке и на Ближнем Востоке позволила Москве быстро нарастить свои зарубежные военные активы. Москва также стремится создать военно-морскую базу на Красном море в Судане, которая обеспечит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову, однако гражданский конфликт в этой стране может оттянуть реализацию этих планы.

Ливия разделена между западной столицей Триполи и востоком во главе с Хафтаром. Обычно каждая из сторон выступает против внешней политики и других решений своего соперника.

79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии - стране, входящей в ОПЕК и обладающей примерно 40% запасов Африки. По словам людей, близких к его самопровозглашенной Ливийской национальной армии, он ищет системы ПВО для защиты от соперничающих с ним в Триполи сил, которые поддерживаются турецкими военными.

По их словам, ему также нужна подготовка пилотов ВВС и спецназа. В обмен на это несколько авиабаз, занимаемых в настоящее время военизированными формированиями "Вагнера", будут модернизированы для размещения российских войск.

По информации других источников, знакомых с ходом переговоров, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, скорее всего, в Тобруке, расположенном всего в нескольких сотнях километров по Средиземному морю от Греции и Италии. Однако это долгосрочная перспектива, поскольку необходима существенная модернизация портовых сооружений. Пока у России есть только одна военно-морская база в Средиземном море - в сирийском Тартусе.

Прорывная встреча

Встреча Хафтара с Путиным, состоявшаяся 28 сентября, стала для ливийского командира прорывом в отношениях с Россией. Во время его предыдущего визита в Москву в 2020 году Путин отказался от встречи с ним, в то время как нижестоящие чиновники настаивали на подписании соглашения о прекращении огня с Триполи. В итоге он покинул страну, так и не приняв соглашение.

Углубляющиеся связи Хафтара с Москвой вызвали обеспокоенность Вашингтона и стали причиной ряда визитов высокопоставленных лиц в страну в попытке убедить его изменить курс.

За неделю до переговоров с Путиным командующий американскими войсками в Африке генерал Майкл Лэнгли и нынешний специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд встретились с Хафтаром в Бенгази. По данным Африканского командования США, они требовали от него вывести иностранные войска.

"Ливия должна быть в состоянии выбирать из целого ряда партнеров по сотрудничеству в области безопасности", - заявил Норланд. Он осудил роль российских военных в Ливии как "дестабилизирующую".

Проблема Байдена

Проблема президента США Джо Байдена заключается в том, что Россия предлагает военную помощь, которую США не могут оказать из-за неудачной попытки Хафтара свергнуть международно признанное правительство в Триполи в 2019-2020 годах, считает Вайнер, бывший американский посланник. В то же время, по его словам, США не готовы обсуждать санкции, поэтому для Хафтара не существует очевидных ограничений, связанных с обращением к Путину.

Тем не менее, соглашение с Россией по вопросам обороны усилит разногласия между востоком и западом Ливии, где в настоящее время действуют конкурирующие администрации, и уменьшит вероятность воссоединения страны после более чем десятилетнего противостояния после свержения Каддафи, считает Клаудия Газзини, старший аналитик по Ливии в Международной кризисной группе.

Такой сценарий вполне устраивает Россию, считает Кирилл Семенов из основанного Кремлем Российского центра международных отношений: "Для Хафтара главное - сохранить свои вооруженные силы, а США не оставляют ему другого выбора, кроме как держаться за Россию как за основного партнера".

Ситуация в Ливии - что известно

В 2011 года Ливию захлестнула "Арабская весна" и страна погрузилась в длительную гражданскую войну при вмешательстве соседних стран, Турции, монархий Персидского залива и России.

Прошлым летом России пришлось вывести из Ливии часть своих наемников, чтобы усилить свои позиции на украинском фронте, но ЧВК Кремль там сохраняет свое присутствие.

В свою очередь Европа пытается наладить торговлю с фактическими властями Ливии. Это стало особенно актуально на фоне нефтегазовых санкций ЕС против России.

16 марта 2023 года стало известно, что в Ливии пропало около 2,5 тонн концентрированного урана, который хранился на специальной площадке в пустыне.

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