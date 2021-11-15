Соответствующие документы 49-летний Саиф аль-Ислам подал сегодня в региональную избирательную комиссию в ливийском городе Сабха.

Сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи 49-летний Саиф аль-Ислам баллотируется на пост президента.

Как сообщает Euronews, соответствующие документы он подал сегодня в региональную избирательную комиссию в ливийском городе Сабха.

Для проверки и одобрения документов обычно отводится несколько дней.

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Выпускник европейских университетов Саиф аль-Ислам считался одним из наиболее преданных соратников Муаммара Каддафи и занимался внешними связями Ливии с западными странами. В 2011 году он был захвачен повстанцами и находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Саифа аль-Ислама по обвинению в преступлениях против человечности, совершенных в Ливии и призывает задержать его несмотря на провозглашенную амнистию.

Всеобщие выборы должны пройти 24 декабря. Ранее на международной конференции по Ливии в Париже западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней поправки в законы о выборах с тем, чтобы обеспечить их легитимность. До сих пор неясно, состоятся ли голосование в запланированные сроки.

Как сообщал УНИАН, Муаммар Каддафи управлял Ливией более 40 лет и был убит повстанцами в октябре 2011 года.

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Автор: Тамара Отовская