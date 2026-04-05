'Ничто не вечно': Буданов выступил с заявлением о власти в Венгрии и будущем Украины

Отношения Украины с соседними государствами, в частности с Венгрией, не останутся в нынешнем состоянии навсегда. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время встречи в CEO Club Ukraine, сообщает LIGA.net.
По словам главы разведки, нынешние политические расклады имеют свой срок годности. Как говорится в материале, нынешняя напряженность является лишь временным этапом.
"Ничто не вечно – ни власть в Венгрии, ни эта ситуация, которая сложилась сейчас", – сказал он.
Отдельно Буданов остановился на позиции Словакии. По его мнению, несмотря на нынешнюю реактивную позицию, эта страна остается важным партнером, который помог тысячам украинцев в начале полномасштабной войны. И нынешние шаги Братиславы продиктованы моментом.
"У них есть определенные, в их понимании, причины поступать именно так именно сейчас. Но этот национальный интерес может меняться, причем довольно быстро", – отметил руководитель ГУР.
В то же время глава разведки предупредил, что расслабляться не стоит. На пути к успеху Украина будет сталкиваться с новыми вызовами. По имеющимся данным, многие проблемы создаются намеренно, чтобы сдержать развитие государства.
"Сильная Украина мало кому нужна, будем идти вверх, таких искусственно созданных проблем будет появляться все больше и больше", – добавил Буданов.
Ранее УНИАН писал, что в Венгрии приближаются выборы, которые могут стать самым серьезным испытанием для власти Виктора Орбана за многие годы. Сейчас главная интрига – победит ли оппозиция, но даже в таком случае это не гарантирует резкого улучшения отношений с Украиной, пишет Politico.
В частности, лидер оппозиции Петер Мадяр тоже выступает против скорого вступления Украины в ЕС и не поддерживает поставки оружия. Как отмечает иностранное СМИ, для Украины и Евросоюза эти выборы важны, но результат может оказаться не таким однозначно позитивным, как ожидается.