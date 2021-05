Кампанию уже назвали "случайно расистской".

Почтовая служба Испании выпустила серию марок с изображением четырех цветов кожи в рамках своей компании по борьбе с неравенством и расизмом. При этом чем светлее марка, тем дороже она стоит.

"Коллекция "Марки равенства" состоит из марок, чья стоимость отличается в зависимости от изображенного цвета кожи: чем темнее марка, тем меньше она будет стоить, поэтому при отправке темных марок понадобится больше, чем светлых. Таким образом, каждое письмо и каждая посылка станут отражением неравенства, созданного расизмом", - рассказали в почтовой службе.

Так, за самую светлую марку придется отдать почти два евро, а за самую темную всего лишь 70 евроцентов.

Однако не всем понравилась такая идея. Пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию за "случайный расизм", пишет The Washington Post. Также критики проекта считают, что он отражает отсутствие разнообразия в крупных испанских фирмах.

Читайте такжеНет расового разнообразия: NBC отказалась показывать вручение "Золотого глобуса"Публицист Моха Гереу, автор недавно опубликованной книги о расизме в Испании "Что такой черный человек, как ты, делает в таком месте, как это" (What's A Black Man Like You Doing In A Place Like This) полагает, что намерения почтовой службы были хорошими, однако реализация пострадала, потому что такие кампании часто проводятся "в основном белыми людьми".

С 2016 по 2019 год испанские власти зафиксировали более чем 20-процентный рост количества преступлений на почве расизма и ксенофобии в стране - с 416 в 2016 году до 515. Выпуская марки, почтовая служба сотрудничала с SOS Racismo - федерацией испанских неправительственных организаций по борьбе с расизмом, а также с испанским активистом и рэпером El Chojín.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова