По его словам, случаи расизма продолжают стыдить людей.

Папа Римский Франциск сравнил расизм с мутирующим вирусом.

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"Расизм - это вирус, который быстро мутирует и вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается и подстерегает в ожидании", - написал он.

По его словам, случаи расизма продолжают стыдить людей.

"Они показывают, что наш социальный прогресс не такой реальный или окончательный, как мы думаем", - отметил Папа Римский.

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Автор: Людмила Жерновская