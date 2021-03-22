Ранее Папа осудил тех, кто наживается на пандемии / фото REUTERS
Папа Римский Франциск сравнил расизм с мутирующим вирусом.
Читайте такжеТрамп планирует запуск собственной соцсети - СМИОб этом он написал в Twitter.
"Расизм - это вирус, который быстро мутирует и вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается и подстерегает в ожидании", - написал он.
По его словам, случаи расизма продолжают стыдить людей.
"Они показывают, что наш социальный прогресс не такой реальный или окончательный, как мы думаем", - отметил Папа Римский.
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