Первый скандал на Нацотборе 'Евровидение-2026': Jerry Heil разозлилась на организаторов шоу

Певица заявила, что ее номер не будет показан в эфире таким, каким он был на самом деле.

Певица Jerry Heil, которая является участницей нынешнего национального отбора на "Евровидение-2026", раскритиковала организаторов конкурса.

Как отметила ведущая Леся Никитюк, шоу транслируется в записи, поэтому артистка отметила в своем Telegram-канале, что ее номер на песню "CATHARTICUS" не будет показан в эфире в полном объеме.

"В эфире вы не увидите мой номер полноценным - таким, каким его создали режиссеры. Первым моим вопросом по возвращении со сцены в партер было "Показали ли на экранах приборы?". Эти электроприборы - это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали. Это было не просто нет, а снова нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадруют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", - возмутилась Jerry Heil.

Видео дня

Певица добавила, что она впоследствии покажет, каким было ее выступление на самом деле, чтобы поклонники смогли его полноценно оценить.

Напомним, ранее Jerry Heil назвала сумму, которую потратила на участие в "Евровидении-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: