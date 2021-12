В мероприятии в Хельсинки также приняли участие украинские студенты.

В Хельсинки, Финляндия, состоялся саммит талантов Huawei Talent Summit. Мероприятие собрало более 80 студентов, а также представителей стартапов, неправительственных организаций, консультационных компаний и университетов со всей Европы для празднования достижений за год в программах развития талантов от Huawei.

Особое внимание во время события было уделено решению потенциальных проблем, в частности преодолению разрыва в цифровых навыках, нехватке талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечению равенства и устойчивого развития.

Во время саммита были обнародованы основные выводы из общей "Белой книги" Huawei и EY в отношении цифровых навыков. По словам Луки Марколина (Luca Marcolin), старшего консультанта EY, спрос на цифровые навыки стремительно растет и значительно опережает предложение. В Европе ощущается значительный дефицит кадров в сфере ИКТ. "Согласно Индексу цифровой экономики и общества (DESI), в 2021 году Финляндия заняла первое место по кадровым потенциалом с цифровыми навыками среди всех стран Европы, закрепив позиции европейского цифрового лидера. Доля выпускников ИКТ-направлений в Финляндии почти вдвое превышает средний показатель в Европе и почти вдвое больше компаний предоставляют обучение в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако этого недостаточно, ведь 59% компаний, которые пытаются привлечь к работе ИКТ-специалистов, не могут подобрать соответствующие кадры", — сказал Лука Марколин.

Именно поэтому Huawei стремится развивать ИКТ и цифровые таланты в каждой стране, где ведет свою деятельность. В 2008 году компания начала запуск различных программ по развитию талантов, в частности предоставление стипендий, проведение технологических конкурсов и обучение цифровым навыкам. С тех пор Huawei инвестировала в эти программы более 130 млн евро, что помогло более чем 1,54 млн человек из более чем 150 стран мира.

"Huawei готова сотрудничать с европейскими партнерами для развития лучших цифровых талантов и преодоление цифрового разрыва, — прокомментировал Кеннет Фредриксен (Kenneth Fredriksen), вице-президент Huawei в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран. — Компания запустила в Европе немало программ, в частности "Семена для будущего" (Seeds for the Future), ИКТ-академии и Европейский университет вызовов (European University Challenge), чтобы создать экосистему для развития талантов совместно с образовательным сообществом. Также Huawei обязалась инвестировать 2,5 млн евро в стипендию программы "Семена для будущего", которая будет предоставляться талантливым студентам в Европе для улучшения навыков в сфере ИКТ".

Благодаря этим программам Huawei намерена сотрудничать с лучшими университетами Европы для расширения возможностей и раскрытия потенциала следующего поколения европейских новаторов.

Выпускники программы "Восемь семян для будущего" (Eight Seeds for the Future) вышли на сцену для обсуждения того, как исследования повлияли на их взгляды относительно постоянства производства и что технологии могут сделать для будущего. Группа выразила только позитивные отзывы о программе "Семена для будущего" и надеялась получать поддержку от компаний ИКТ, таких как Huawei, чтобы и в дальнейшем сохранить вдохновленный новаторский дух.

Напомним, инновационно-образовательный проект Huawei для студентов и выпускников высших учебных заведений, что уже шесть лет успешно реализуется в Украине, в этом году привлек к сотрудничеству мировых экспертов по информационно-коммуникационным технологиям, представителей украинских операторов мобильной связи. Таким образом, программа расширяет знания талантливой молодежи в наиболее инновационной сфере современной экономики.

Автор: Иван Бойко