Глава МИД Германии заявил о необходимости решительной поддержки Украины со стороны союзников.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

"Этот зимний период имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность к обороне", — заявил политик от ХДС после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет BR24.

По его словам, ранее в рамках так называемой "коалиции желающих" обсуждалось, что необходимо "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой". При этом на Германию ложится особая ответственность. Поэтому Украина, по его словам, может в любое время рассчитывать на Германию, подчеркнул министр.

Причиной таких заявлений стали масштабные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимы, пишет СМИ. Кроме того, по итогам встречи с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Вадефуль заявил о необходимости усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности — быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках прочного европейского партнёрства", — написал он в X (Twitter).

После переговоров с генеральным секретарём НАТО Вадефуль подчеркнул в X (Twitter), что Европа и НАТО сильны, когда действуют как единое целое. Именно поэтому они усиливают поддержку Украины.

