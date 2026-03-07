Врач-эндокринолог рассказал, какой сок вызывает наиболее выраженные скачки уровня глюкозы в крови.

Наиболее распространенная рекомендация о том, как понизить сахар в крови – это ограничить потребление подслащенных продуктов. Такой совет может показаться не самым приятным, однако он способствует профилактике и контролю целого ряда заболеваний.

О том, почему скачет сахар в крови у диабетиков и какой продукт чаще всего на это влияет, пишет популярное издание Parade.

Что может вызвать резкий скачок сахара в крови

Сокращение времени, проводимого в отделе сладостей – это разумное начало. Но если вы не знаете, от чего сильно скачет сахар в конкретный момент, не стоит исключать из подозрения даже некоторые натуральные продукты. В частности это касается всевозможных напитков, соков и нектаров.

"Конфеты легко распознать как продукт, которого следует избегать", – отмечает доктор Дженнифер Ченг, руководитель отделения эндокринологии медицинского центра Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center. – "Однако люди нередко забывают о напитках и не осознают, какое количество растворенного сахара может содержаться во фруктовых соках".

После употребления выпечки или сладостей человек, как правило, ощущает сытость – пусть и не столь продолжительную, как после яблока с греческим йогуртом. С жидкими сахарами ситуация иная.

"Жидкие сахара и калории не обеспечивают такого же чувства насыщения, как калории из твердой пищи", – подчеркивает доктор Ченг.

По ее словам, подслащенные напитки, включая соки – это чуть ли не самая распространенная причина, почему скачет сахар в крови. И один определенный сок особенно часто приводит к этому.

Какие соки повышают уровень сахара в крови

Апельсиновый сок давно стал привычным элементом завтрака, но, по словам доктора Ченг, именно сочетание популярности и состава делает его наиболее проблемным в контексте скачков глюкозы.

"Организм реагирует на высокое содержание сахара в апельсиновом соке", – поясняет она.

Согласно исследованию из Национальной библиотеки медицины США, ликемический индекс апельсинового сока является умеренным и варьируется примерно от 34 до 51 в зависимости от вида. Но значение имеет не только наличие добавленного сахара, но и общий состав продукта.

Так, например, клетчатка играет важную роль в регулировании аппетита, как показывают исследования из Taylor & Francis.

"В соке отсутствует клетчатка, содержащаяся в цельном апельсине", – объясняет доктор Ченг. – "Клетчатка обычно замедляет всасывание сахаров в кровоток". В ответ организм выделяет больше инсулина, чтобы снизить или смягчить скачок сахара. Но инсулин способствует поступлению глюкозы в клетки".

Таким образом, регулярное употребление апельсинового сока может привести как к краткосрочным, так и к долгосрочным изменениям, а также стать одной из причин, от чего скачет сахар в крови.

"Единичный скачок сахара может вызвать чувство усталости и усилить тягу к сладкому впоследствии", – говорит доктор Ченг. – "Привычка регулярно употреблять сладкие напитки и связанные с этим колебания глюкозы повышают риск развития инсулинорезистентности. Это может привести к нарушению обмена глюкозы и в дальнейшем – к диабету".

Какие напитки и соки можно пить при сахарном диабете

Согласно исследованию из журнала Nutrition and Diabetes, большинство взрослых мужчин и женщин не испытывет никаких проблем после употребления апельсинового сока. Более того, в ряде случаев людям с диабетом 2-го типа даже рекомендуется выпить около 100 мл сока при опасно низком уровне сахара в крови, поскольку он позволяет быстро повысить концентрацию глюкозы.

"Ключевым остается умеренность, – подчеркивает доктор Ченг. – Мы рекомендуем пациентам с диабетом ограничивать потребление апельсинового сока, если только уровень сахара не снижен".

Следует отметить и положительные стороны: "Апельсиновый сок содержит витамин C, который улучшает работу инсулина, однако его следует употреблять лишь понимая, от чего скачет сахар лично у вас", – отмечает она.

Один из наиболее рациональных способов сохранить вкус апельсина и одновременно получить пользу – употреблять цельные плоды. Это позволяет получать клетчатку и другие витамины, которые частично утрачиваются при переработке.

Если апельсиновый сок является частью утреннего ритуала, его можно заменить более благоприятными для уровня глюкозы напитками, такими как вода (с добавлением лимона, лайма или мяты), несладкий зеленый, черный чай или кофе.

Если же полностью отказаться от сока затруднительно, следует контролировать объем порции и сочетать его с продуктами, содержащими нежирные белки и полезные жиры, что способствует замедлению всасывания сахаров и снижению гликемической нагрузки.

