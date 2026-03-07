Ночной удар россиян: стали известны последствия в нескольких областях

В Хмельницкой области есть перебои в электроснабжении, но энергетики работают над его восстановлением.

В ночь на 7 марта россияне атаковали Хмельницкую область. Над областью работала противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. По его данным, в результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели.

"К счастью, пострадавших нет", - отметил он.

Видео дня

Тюрин предупредил, что в области есть перебои в электроснабжении, но энергетики работают над его восстановлением.

Впоследствии Тюрин уточнил, что во время ночной атаки сбиты/подавлены 3 вражеских беспилотника.

Кроме того, последствия ночного удара россиян также зафиксированы и в Черкасской области. По данным начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца, ночь прошла с затяжной тревогой. В пределах области силами и средствами ПВО обезврежено 14 российских БПЛА.

"Однако вражеское железо наделало беды в Шполянской общине. В результате падения дрона там разрушен жилой дом, еще два – повреждены, плюс хозяйственные постройки и несколько автомобилей", – детализировал он.

Табурец также добавил, что в результате атаки было трое пострадавших - это женщина с двумя детьми. У них была острая реакция на стресс.

Также, по данным ГСЧС, в Житомирской области спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки. Из-за вражеских обстрелов возникли два пожара на объектах инфраструктуры.

Ночная атака россиян

В ночь на 7 марта Россия нанесла удар по Украине с помощью дронов и ракет. По данным президента Владимира Зеленского, под удар попали несколько областей. Враг целился по энергетике.

По данным Воздушных сил, для ударов враг использовал 509 целей воздушного нападения. Из них 290 - это "Шахеды". Защитникам неба удалось подавить или сбить 472 цели.

Вас также могут заинтересовать новости: