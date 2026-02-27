Нефтепровод "Дружба", по данным журналистов, использовался для экспорта не только российской нефти.

Нефтепровод "Дружба" использовался для экспорта не только российской, но и украинской нефти, и его длительный простой может привести к остановке добычи нефти Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

Издание объясняет, что Украина ранее имела возможность перерабатывать собственную и импортируемую нефть на Кременчугском НПЗ, мощность которого составляет 19 миллионов тонн в год, а также на нескольких меньших заводах. По словам источника журналистов, из-за "уничтожения последних нефтеперерабатывающих мощностей Украины в середине 2025 года, Украина была вынуждена экспортировать нефть, и "Дружба" была единственным маршрутом".

Другой источник журналистов добавил, что до российского удара 27 января по нефтепроводу "Дружба" Украина ежемесячно закачивала в трубопровод около 40 000 тонн нефти. Еще один собеседник Reuters уточняет, что Украина в течение нескольких месяцев накануне российской атаки закачивала нефть в трубопровод в Бродах, который, как известно, является частью нефтепровода "Дружба", для экспорта в ЕС.

Reuters отмечает, что нефть, поставляемая по трубопроводу, перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах венгерской транснациональной нефтяной компании MOL.

Издание подчеркивает, что прекращение экспорта лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для уменьшения дефицита бюджета.

"По словам представителей отрасли, если такая ситуация будет продолжаться, это может вынудить Украину остановить добычу нефти.

Ситуация с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба"

Как сообщал УНИАН, о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за российской атаки было объявлено 12 февраля.

Впрочем, Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении транзита Украину и реализуют, по их словам, ответные меры. 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил о прекращении экспорта дизеля в Украину. В этот же день об аналогичном шаге заявил и премьер Словакии Роберт Фицо.

23 февраля Фицо сообщил о приостановке аварийных поставок электроэнергии и угрожал прекратить и коммерческий экспорт "киловатт".

Однако экспорт электроэнергии как из Словакии, так и из Венгрии продолжается.

