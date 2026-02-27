В Еврокомиссии ответили, отменят ли временную защиту для украинских мужчин

Речь идет о мужчинах призывного возраста.

Вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС, и в этом году не ожидается никаких изменений в соответствующем положении. Об этом спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе сегодня, 27 февраля, сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", – цитирует издание Ламмерта.

Он пояснил, что по этой причине до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.

Видео дня

Проблема возвращения мужчин в Украину

Как сообщал УНИАН, в интервью Чешскому радио президент Украины Владимир Зеленский высказал свое отношение к тому, что многие украинские мужчины находятся за границей в то время, как армия нуждается в подкреплении.

Он отметил, что миллионы людей выехали из Украины и это большое испытание.

Что касается возможности усиления армии, то президент заявил, что очень хотелось бы помочь тем военным, которые находятся на фронте, у которых из-за нехватки ребят нет ротации.

В январе 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

По его мнению, Украина должна это обеспечить, чтобы молодые мужчины могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию.

Вас также могут заинтересовать новости: