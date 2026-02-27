Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского, - The Independent

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал консультировать украинское правительство по вопросам экономического восстановления.

Издание объясняет, что документы, обнародованные в пятницу независимым советником по вопросам министерских стандартов, свидетельствуют, что бывший премьер-министр Великобритании принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины.

Ожидается, что консультативный совет предоставит группу экспертов для консультирования как Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьер-министра Канады Христы Фриланд.

Как отмечает издание, Сунак сказал, что для него было "честью" поддерживать Украину на посту премьер-министра. Он похвалил лидерство Зеленского и украинский народ за то, что они продемонстрировали "такую храбрость, такую силу, такую изобретательность в своем сопротивлении в этой войне".

"Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике. Поэтому я очень рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономического восстановления. Я уверен, что Украина – с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций – может стать одной из самых динамичных экономик Европы", – добавил бывший премьер-министр Великобритании.

Он выразил уверенность, что с их помощью Украина станет безопасной.

"Мы можем помочь построить сильную и безопасную Украину, которая станет краеугольным камнем более безопасной и процветающей Европы", - добавил Сунак.

По данным издания, бывший премьер Великобритании в четверг, 26 февраля, принял участие в первом заседании совета вместе с другими международными деятелями, включая президента Всемирного банка Аджая Бангу и президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Добавляется, что в заседании также приняли участие представители таких компаний, как Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

Как говорится в сообщении президента Украины в соцсети Х, группа обсудила "усиление энергетической устойчивости Украины" в преддверии следующей зимы, а также "более широкие возможности для инвестиций", в частности в оборонную промышленность страны.

Издание подчеркивает, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали серьезной проблемой в последние месяцы. Киев обвиняет Москву в попытках "использовать как оружие" холод в стране, где температура регулярно опускается значительно ниже нуля.

"Спасибо представителям за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы, наша страна живет. Мы открыты для партнерства, совместных проектов, инвестиций, которые поддержат наш народ и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", - заявил Зеленский.

В статье говорится, что роль Сунака в качестве советника Украины является последней в ряду назначений после окончания премьерства. Оставаясь депутатом от Ричмонда и Норталлертона, Сунак начал работать советником Goldman Sachs, Microsoft и компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом.

Владимир Зеленский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины высказал мнение, что есть шанс, что война может завершиться до ноября этого года, то есть до промежуточных выборов в США. По словам Зеленского, для этого есть "окно возможностей". Кроме того, он добавил, что в США есть возможность положить конец войне, но для этого нужно оказывать большее давление на Москву. В частности, Зеленский призвал администрацию в Вашингтоне усилить санкции в отношении семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие.

Также мы писали, что Зеленский в пятницу, 27 февраля, провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В сообщении Офиса президента Украины в соцсети Х указывается, что Зеленский пригласил Фицо в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов. Разговор политиков состоялся на фоне приостановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию в результате российского обстрела 27 января текущего года. Примечательно, что Фицо пригрозил прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине с 23 февраля из-за прекращения транзита российской нефти.

