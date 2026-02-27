Платежки за свет жителям домов без отопления могут "прилетать" в три раза больше.

Жители ряда многоквартирных домов левого берега Киева вынуждены обогревать квартиры за счет электричества из-за отсутствия центрального теплоснабжения.

Потребители жалуются, что счет за свет при этом они могут получить в три раза больше обычного. Отдельный тариф для них ввести невозможно – однако компенсацию за переплату могут и предоставить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 27 февраля во время круглого стола на тему "Энергетическая устойчивость Левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном" сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

"По тарифам. Послушайте меня внимательно. Специальный тариф для этих домов никто вводить не будет. Забудьте об этом. Объясняйте это людям – нравится, не нравится – это данность, его не будет, специального тарифа. Я не верю, что на уровне правительства можно сказать: вся Украина – ты платишь по 4,32 кВт/ч, а Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы – вы платите по 2,16. Это невозможно", – говорит нардеп.

Никто задним числом тариф не пересмотрит, объясняет Жупанин.

"Почему? Потому что расчеты в системе уже прошли, уже соответствующие средства начислены от Энергоатома, от Укргидроэнерго на компенсацию разницы в тарифах. Соответственно, людям сейчас сказать, что мы вам вернем эту сумму средств – этого не будет. Выбросьте из головы", – советует парламентарий.

При этом Жупанин добавляет, что для жителей отрезанных от тепла домов существует возможность все же получить компенсацию.

"Что может сработать – компенсация перерасхода конкретных домов и конкретного населения. В частности, от министерства социальной политики, которое дает им субсидию. Теоретически можно разработать механизм, как эти дома могут предоставить им данные о разнице в потреблении", – говорит Жупанин.

Атаки на ТЭЦ

За зимний период российские оккупанты осуществили в общей сложности 18 крупных атак на киевские тепло- и электросети, напомнила народный депутат, организатор круглого стола Леся Забуранная. В результате повреждена ТЭЦ-6 в Деснянском районе и фактически разрушена ТЭЦ-4 в Дарницком, которые обеспечивали теплогенерацию.

Напомним, что по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, россияне атаковали Дарницкую ТЭЦ в пиковую минусовую температуру, чтобы заморозить гражданское население.

Даже в случае восстановления энергоструктуры, Киев может снова столкнуться с кризисом в системе отопления, считает глава Деснянской РГА Максим Бахматов. По его мнению, пройти следующую зиму можно будет только при условии введения уголовной ответственности за неэффективную подготовку к отопительному сезону.

