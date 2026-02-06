Бывшая жена Билла Гейтса отреагировала на новые файлы Эпштейна

Женщина говорит, что счастлива находиться подальше от этого.

Мелинда Френч Гейтс откровенно высказалась о доверии, прощении и своем браке с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, который снова оказался в центре скандала.

Супруги объявили о разводе в 2021 году после 27 лет брака. В своих мемуарах "The Next Day" Мелинда писала о глубоком кризисе в отношениях в 2019-2020 годах, намекая на измены и связи Билла с Джеффри Эпштейном. Как пишет People, в подкасте NPR Wild Card 61-летняя филантропка призналась, что после развода ей казалось, будто она может никогда больше не научиться доверять.

На прямой вопрос, смогла ли она простить своего бывшего мужа, Мелинда ответила, что считает себя человеком, способным к прощению, однако этот процесс требует времени и его нельзя ускорить. Женщина также призналась, что новые публикации, связанные с Эпштейном, вызвали у нее невероятную грусть и вернули воспоминания о очень болезненных моментах брака. В то же время она подчеркнула, что уже оставила это в прошлом:

"Какие бы вопросы там ни остались, о которых я не знаю - я даже не могу себе представить все это - эти вопросы касаются тех людей и даже моего бывшего мужа. Они должны отвечать на эти вопросы, а не я. Я так счастлива, что подальше от всей той грязи, которая там была".

Как известно, соучредитель Microsoft на протяжении многих лет неоднократно фигурировал в публикациях, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления и умер в 2019 году.

В файлах Эпштейна содержатся письма, вероятно, составленные самим финансистом, с утверждениями, что Гейтс якобы заразился венерической болезнью от "русских девушек" и пытался скрыть инфекцию от жены. Представители Гейтса назвали эти заявления абсолютно абсурдными и полностью ложными.

