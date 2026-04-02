Истребитель F-35 упал и разбился возле Лас-Вегаса

Пилот успел катапультироваться.

В США на территории испытательного и тренировочного полигона в Неваде упал и разбился истребитель F-35ALightning II американских ВВС. Как сообщает Air & Space Forces, инцидент произошел 31 марта.

Самолет входил в состав 57-го крыла, базирующегося на авиабазе Неллис вблизи Лас-Вегаса. Катастрофа произошла во время выполнения полета в пределах закрытого воздушного пространства.

Отмечается, что пилот успел успешно катапультироваться и получил незначительные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь. Сообщений о других пострадавших не поступало.

Видео дня

Самолет упал к северу от Лас-Вегаса, примерно в 40 км к северо-востоку от Индиан-Спрингс. Этот район входит в состав Nevada Test and Training Range – масштабного комплекса федеральной собственности площадью около 13 тысяч кв. км. Полигон обеспечивает воздушное пространство для самолетов для отработки тактики и проводит крупные учения, такие как Red Flag.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины авиакатастрофы и изучают обстоятельства инцидента.

Потери самолетов США

12 марта на западе Ирака разбился американский самолет-заправщик KC-135. Из шести членов экипажа подтверждена гибель четверых.

А несколько дней назад США потеряли редкий самолет дальней радиолокационной разведки E-3 Sentry во время ракетно-дроновой атаки Ирана на авиабазу "Принца Султана" в Саудовской Аравии. Таких на вооружении США всего 16 единиц, а изготовление каждого из них обходится примерно в 500 миллионов долларов.

