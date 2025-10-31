В интересах Украины - закрепить за собой контракт с максимально возможной локализацией производства.

Для Украины сейчас очень важно отслеживать имеющихся и потенциальных "конкурентов", претендующих на приобретение истребителей Gripen. Аналитики Defense Express проанализировали всех имеющихся, будущих и потенциальных заказчиков этих шведских самолетов.

Действующие контракты на заказ истребителя Gripen E/F пока имеет только Бразилия, которая продолжает выполнение контракта 2014 года на 36 самолетов, из которых поставлено примерно 10, Таиланд, заказавший дополнительные 4 самолета в 2025 году, а также сама Швеция с общим планом на 60 истребителей.

Потенциальным заказчиком также является Колумбия, претендующая на 16-24 истребителя, однако из-за похолодания отношений Боготы и Вашингтона этот контракт может быть заблокирован, и вместо этого сначала контракт на 12 истребителей подпишет Перу. Кроме того, Таиланд уже анонсировал заинтересованность в 8-10 дополнительных машинах.

Кроме того, Saab продолжает борьбу за заказ для Филиппин - страна планирует выделить от 5,3 до 7,1 млрд долларов при желании купить 40 истребителей. Еще в 2023 году был заключен меморандум о поставках. Однако Минобороны страны сейчас рассматривает и другие варианты - F-16 Block 70/72, японские Mitsubishi F-2 и корейские KF-21.

Теперь в этом списке и Украина с планом на 100-150 самолетов, отмечают аналитики:

"То есть в целом твердых заказанных самолетов сейчас у Saab около 90, а в потенциальном портфеле еще 176-236 Gripen".

Также Бразилия может заказать еще несколько десятков истребителей, которые будет делать самостоятельно. Кроме того, Saab предлагал свой истребитель Португалии, которая должна заменить свои F-16.

Также пока без боевой авиации все три страны Балтии, которые могут захотеть сформировать единое подразделение, отмечают в Defense Express.

"Ключевым в этом должно быть только понимание того, что в интересах Украины - закрепить за собой контракт с максимально возможной локализацией производства. Не только финальной сборки, но и производства комплектующих, отдельных частей, узлов и агрегатов с целью участия в глобальной производственной кооперации Saab. Иначе, количество желающих "охотно помочь" выполнить украинский заказ будет кратно увеличиваться", - подчеркивают аналитики.

Как сообщалось, компания Saab рассматривает возможность открытия новой производственной площадки для истребителей Gripen в Канаде. Сейчас Оттава пересматривает контракт на закупку 88 F-35 и не исключает вариант смешанного флота - частично F-35, частично Gripen.

На прошлой неделе Швеция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке до 150 истребителей Gripen, хотя сам контракт пока не заключен.

