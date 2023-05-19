Мишель отметил, что КНР должна играть по международным правилам.

Европейский союз призвал Китай "надавить" на Россию, чтобы она прекратила войну.

Об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель во время саммита G7 в Хиросиме, пишет CNN. По его словам, они заинтересованы в стабильных и конструктивных отношениях с Китаем, однако останутся твердым в своих ценностях и будут продвигать свои интересы.

Мишель отметил необходимость взаимодействия с Китаем для решения глобальных проблем: изменение климата, сохранение природных ресурсов, биоразнообразие, устойчивость долга, учитывая его роль в международном сообществе и быстрорастущую экономику.

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"Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", - добавил он.

Также он сказал, что ЕС не потерпит вмешательства, которое подорвало бы демократические общества. По его словам, Евросоюз будет работать над уменьшением "чрезмерной зависимости" от Китая и созданием действительно равных условий для компаний и работников.

В то же время Мишель подтвердил приверженность блока "политике одного Китая" в отношении Тайваня.

Позиция Китая в войне

Напомним, что изначально Пекин соблюдал нейтралитет в вопросе нападения России на Украину, однако через год полномасштабной войны обнародовал свою официальную позицию.

Документ, который прозвали "мирным планом", состоит из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению. В этом документе не говорится, кто начал войну.

20 марта китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву, где встретился с Путиным. После встречи он сказал, что Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции" в вопросе прекращения войны.

26 апреля состоялся первый с начала полномасштабной войны разговор президента Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. Украинский президент назвал его "длительным и содержательным".

На днях Украину посетил спецпредставитель Пекина для "обмена мнениями" о прекращении войны. Также он должен посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.

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