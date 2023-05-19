Европейский союз призвал Китай "надавить" на Россию, чтобы она прекратила войну.
Об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель во время саммита G7 в Хиросиме, пишет CNN. По его словам, они заинтересованы в стабильных и конструктивных отношениях с Китаем, однако останутся твердым в своих ценностях и будут продвигать свои интересы.
Мишель отметил необходимость взаимодействия с Китаем для решения глобальных проблем: изменение климата, сохранение природных ресурсов, биоразнообразие, устойчивость долга, учитывая его роль в международном сообществе и быстрорастущую экономику.
"Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", - добавил он.
Также он сказал, что ЕС не потерпит вмешательства, которое подорвало бы демократические общества. По его словам, Евросоюз будет работать над уменьшением "чрезмерной зависимости" от Китая и созданием действительно равных условий для компаний и работников.
В то же время Мишель подтвердил приверженность блока "политике одного Китая" в отношении Тайваня.
Позиция Китая в войне
Напомним, что изначально Пекин соблюдал нейтралитет в вопросе нападения России на Украину, однако через год полномасштабной войны обнародовал свою официальную позицию.
Документ, который прозвали "мирным планом", состоит из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению. В этом документе не говорится, кто начал войну.
20 марта китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву, где встретился с Путиным. После встречи он сказал, что Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции" в вопросе прекращения войны.
26 апреля состоялся первый с начала полномасштабной войны разговор президента Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. Украинский президент назвал его "длительным и содержательным".
На днях Украину посетил спецпредставитель Пекина для "обмена мнениями" о прекращении войны. Также он должен посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.