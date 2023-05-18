Ли Хуэй передал информацию о том, что Пекин готов участвовать в мирном регулировании на основе своего плана.

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетил Украину для "обмена мнениями" о прекращении войны и китайско-украинских отношениях, сообщает МИД КНР.

Китайское ведомство извещает, что в рамках визита Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленском, главой Офиса президента Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также министрами инфраструктуры, энергетики и обороны.

В разговоре с высшим руководством страны Хуэй изложил позицию Китая в отношении прекращения войны в Украине, которая основывается на предложенном китайским лидером Си Цзиньпином в феврале "мирном плане". Он подчеркнул, что Пекин готов участвовать в мирном регулировании на основе своего плана.

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"Ли Хуэй изложил позицию Китая по политическому решению украинского кризиса. ... Выдвинутые председателем Си Цзиньпином предложения являются фундаментальными принципами политического решения Китая в украинском конфликте. Панацеи для выхода из кризиса нет, всем сторонам нужно начинать с себя, накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров. … На основе документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" Китай готов содействовать международному сообществу в формировании наибольшего общего знаменателя для урегулирования украинского кризиса и прилагать собственные усилия для прекращения войны, прекращения огня и восстановления мира как можно скорее", – говорится в сообщении МИД Китая.

Также, по информации китайской стороны, Хуэй и Зеленской высоко оценили недавний телефонный разговор президента Украины с лидером КНР Цзиньпином, который "указал направление развития двусторонних отношений".

Представители двух стран также договорились "работать вместе", чтобы "продвигать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами".

Хотя визит, по информации китайской стороны, состоялся 16-17 мая, ни Киев, ни Пекин ранее не информировали об его итогах.

Визит спецпредставителя Китая в Украину - что нужно знать

12 мая стало известно, что в рамках намерений Пекина стать посредником по прекращению войны специальный представитель Китая посетит Украину. Посланников выступил Ли Хуэй, бывший посол Китая в России. Он стал самым высокопоставленным чиновником Китая, посетившим Украину после вторжения России в феврале 2022 года.

После Украины он также отправится в Польшу, Францию, Германию и, наконец, Россию.

В Госдепе США называли этот визит важным, подчеркивая, что КНР важно услышать позицию Украины.

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