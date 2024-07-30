По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, высший орган исполнительной власти ЕС будет говорить с Будапештом относительно масштабов такого решения.

Европейская комиссия попросит Венгрию предоставить подробную информацию о том, как страна меняет визовые требования для россиян и белорусов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь по вопросам миграции и внутренней безопасности Анита Гиппер.

У пресс-секретаря попросили дать комментарий относительно решения Венгрии ослабить визовые требования для граждан России и Беларуси. Она ответила, что Еврокомиссия будет общаться с властями Венгрии, чтобы выяснить конкретные масштабы такого решения и его соответствие европейским правилам.

"Россия является угрозой безопасности для ЕС. Все инструменты на уровне стран-членов и ЕС должны обеспечивать безопасность Евросоюза и принимать во внимание безопасность Шенгенской зоны в целом", - подчеркнула Гиппер.

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По словам пресс-секретаря, Венгрия, пропуская граждан третьих стран, должна обеспечить выполнение всех требований по въезду в Шенгенскую зону.

"Это касается не только наличия виз или действующих видов на жительство, но и отсутствия их в красных списках в базах данных Шенгена", - объяснила она.

Упрощение въезда для россиян и белорусов от Венгрии - что известно

Как писал УНИАН, Венгрия снова вызвала недовольство Европейского Союза, ведь позволила россиянам и белорусам въезжать в ЕС без проверок безопасности.

"Вот уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии как заробитчан, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле", - сообщили журналисты немецкого издания RND.

В то же время председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России - это открытые двери для шпионов. По его словам, это вызывает "серьезные опасения относительно национальной безопасности".

"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - подчеркнул Вебер.

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