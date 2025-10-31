Бряцание 'ядеркой': Путин и Трамп погружают мир в непредсказуемую эру, - CNN

После хвастовства Кремля о "непобедимой" торпеде "Посейдон" Трамп приказал возобновить испытания американского ядерного оружия - впервые за десятилетия.

В мире снова запахло холодной войной. Всего через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался успешным тестом новой ядерной торпеды "Посейдон", президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия, пишет CNN.

"Я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях с другими странами", - заявил Трамп.

Его заявление появилось накануне встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, но президент США подчеркнул, что решение "не имеет отношения к Китаю", а связано "с другими" - очевидный намек на Москву.

"Посейдон" и "Сатана-2": кремлевская демонстрация силы

Во время визита в военный госпиталь в Москве Путин сообщил, что Россия впервые испытала ядерную торпеду "Посейдон" - оружие с ядерным двигателем, которое, по его словам, имеет "непревзойденную дальность более 9000 км" и "практически невозможно для перехвата".

"Мощность "Посейдона" значительно превышает наши самые современные межконтинентальные ракеты", - заявил российский лидер.

Он также намекнул на скорое развертывание межконтинентальной ракеты "Сармат" (известной как "Сатана-2") - системы, которую считают самой смертоносной в мире.

Это уже второе за неделю хвастовство Кремля новыми видами оружия. Накануне Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник", работающей на ядерном топливе и способной летать "почти без ограничений во времени и расстоянии".

Хотя эксперты сомневаются в технической жизнеспособности таких систем, ядерная риторика Кремля имеет вполне очевидную цель - давление на Запад и Украину.

От дипломатии к демонстрации силы

Аналитики отмечают, что Москва использует ядерные заявления не только для запугивания, но и как инструмент политического влияния - способ принудить Вашингтон и союзников к уступкам в вопросе Украины.

Когда Путин не увидел желаемых результатов, он, по сообщениям, организовал демонстрационные "учения ядерной триады", показательно запустив ракеты с суши, моря и воздуха.

Трамп отреагировал тогда сдержанно:

"Путину не стоит этим хвастаться. Ему нужно закончить войну, которая должна была длиться неделю, а длится уже четвертый год".

Но новое объявление об испытании "Посейдона" стало последней каплей - и, похоже, подтолкнуло Белый дом к решению возобновить собственные ядерные тесты, впервые за десятилетия.

Новый опасный баланс

Срок действия последнего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями - СНВ-III - истекает в феврале 2026 года. Без нового соглашения оба государства окажутся в условиях фактической гонки вооружений.

"То, что, возможно, было задумано Кремлем как способ подкрепить свои аргументы по Украине, возможно, погрузило нас всех в новую, опасную и непредсказуемую эру", - подытожило издание.

Бряцание ядерным оружием - что известно

Вчера Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия. По его словам, он поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

Как пишет NYT, Трамп может развязать руки Китаю и РФ. Как высказался старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда, если США возобновят ядерные испытания, это фактически даст Китаю и России карт-бланш на возобновление ядерных испытаний полной мощности, чего ни одна из стран не делала в течение многих лет.

В то же время ядерные испытания в США, анонсированные президентом Дональдом Трампом, подорвут его попытки получить Нобелевскую премию мира, а также приведут к ненужной эскалации, пишет The Washington Post.

