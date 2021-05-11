Вахтер нажала на кнопку тревоги, но стала первой жертвой стрелка.

Гимназия № 175 в Казани, где произошла стрельба, не имела охраны. Единственной «защитой» была кнопка тревоги и вахтерша у дверей.

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Как сообщают со ссылкой на администрацию школы российские СМИ, сотрудники частного охранного предприятия работали в гимназии около трёх лет назад. В текущем и прошлом учебных годах деньги с родителей на охрану не собирали. Однако городская власть поставила в школе тревожную кнопку.

В то же время «Лайф» сообщает, что кнопка тревоги в гимназии сработала в 9:25, ее активировал вахтер, который и стал первой жертвой стрелка.

Нападение на гимназию в Казани: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 (Россия) на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Нападавший на допросе назвал себя богом и объяснил мотивы нападения ненавистью.

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Автор: Дмитрий Захаров