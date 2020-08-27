Проведут идеологическую беседу: в Беларуси власти начали давить на несогласных спортсменов

В Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике сегодня приедет министр спорта Сергей Ковальчук, «чтобы провести идеологическую работу» и заставить спортсменов прекратить выступать против Александра Лукашенко.

В Беларуси власти начали оказывать давление на спортсменов, которые выразили несогласие с фальсификацией президентских выборов и насилием в отношении граждан.

Об этом телеграм-канал NEXTA Live сообщил со ссылкой на работников Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

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Как сообщается, в центр сегодня анонсирован приезд министра спорта Сергея Ковальчука, «чтобы провести идеологическую работу и заставить прекратить выступать против Лукашенко».

«Чиновника отправили для проведения идеологической беседы с национальной командой по легкой атлетике, участники которой ранее подписались под обращением, в котором выражали несогласие с фальсификацией выборов и насилием в отношении мирных граждан» — сообщают работники центра.

В центре добавили, что завтра этих же спортсменов попытаются согнать на провластный митинг.

«Легкоатлеты очень просят поддержать их сегодня во время разговора с министром», - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

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Автор: Инна Андалицкая