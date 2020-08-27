Проведут идеологическую беседу: в Беларуси власти начали давить на несогласных спортсменов
В Беларуси власти начали оказывать давление на спортсменов, которые выразили несогласие с фальсификацией президентских выборов и насилием в отношении граждан.
Об этом телеграм-канал NEXTA Live сообщил со ссылкой на работников Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.
Читайте такжеNEXTA: в Минск из России снова летит спецборт ФСБ
Как сообщается, в центр сегодня анонсирован приезд министра спорта Сергея Ковальчука, «чтобы провести идеологическую работу и заставить прекратить выступать против Лукашенко».
«Чиновника отправили для проведения идеологической беседы с национальной командой по легкой атлетике, участники которой ранее подписались под обращением, в котором выражали несогласие с фальсификацией выборов и насилием в отношении мирных граждан» — сообщают работники центра.
В центре добавили, что завтра этих же спортсменов попытаются согнать на провластный митинг.
«Легкоатлеты очень просят поддержать их сегодня во время разговора с министром», - говорится в сообщении.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram