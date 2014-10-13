Полиция Гонконга перешла в наступление на оппозиционеров
Полиция Гонконга перешла в наступление на позиции оппозиционеров.
Полиция Гонконга перешла в наступление на позиции оппозиционеров. Утром в понедельник стражи порядка начали разбирать баррикады и вывозить их на грузовиках из центра города.
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Как сообщает корреспондент New York Times с места событий, утром в понедельник стражи порядка начали разбирать баррикады и вывозить их на грузовиках из центра города, передает РБК.
Власти объяснили свои действия желанием освободить для проезда транспорта Квинсвей – основную транспортную артерию Гонконга, заблокированную оппозиционерами.
У наблюдателей сложилось впечатление, что полицейские проверяли, насколько решительно будут противостоять им сторонники демократии. Баррикады они разбирали лишь на одной стороне проспекта, не трогая заграждения, которые защищали большие группы людей в масках.