Сумская накануне 60-летия показала себя молодую: как выглядела актриса в 30 лет

Опубликованные снимки были сделаны на Донбассе.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которой уже в августе исполнится 60 лет, неожиданно высказалась о возрасте, показав ранее не публиковавшиеся фото себя в молодости.

"Жизнь не измеряется количеством прожитых лет. Оно измеряется количеством мгновений, коснувшихся сердца", - отметила она в подписи к опубликованным снимкам в Instagram.

Как добавила Сумская, фото были сделаны на Донбассе в 98 году, 28 лет назад. На тот момент актрисе был всего 31 год.

Видео дня

В комментариях пользователи восхитились красотой Ольги Сумской, не скупясь на комплименты:

"Невероятная природная украинская красота! Была тогда и есть сейчас", "Оля! Ты прекрасная!", "Очень красивая и роскошная женщина", "Невероятная красота и талант, идеальная красота".

Поклонники назвали Сумскую королевой и дивой. Не смогла пройти мимо и певица Анна Тринчер, в клипе которой недавно снялась актриса.

"Вау. Такая роскошь", - написала исполнительница.

Напомним, недавно Ольга Сумская честно ответила, почему не уезжает из Украины во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: