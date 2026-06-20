Сумская накануне 60-летия показала себя молодую: как выглядела актриса в 30 лет

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которой уже в августе исполнится 60 лет, неожиданно высказалась о возрасте, показав ранее не публиковавшиеся фото себя в молодости.
"Жизнь не измеряется количеством прожитых лет. Оно измеряется количеством мгновений, коснувшихся сердца", - отметила она в подписи к опубликованным снимкам в Instagram.
Как добавила Сумская, фото были сделаны на Донбассе в 98 году, 28 лет назад. На тот момент актрисе был всего 31 год.
В комментариях пользователи восхитились красотой Ольги Сумской, не скупясь на комплименты:
"Невероятная природная украинская красота! Была тогда и есть сейчас", "Оля! Ты прекрасная!", "Очень красивая и роскошная женщина", "Невероятная красота и талант, идеальная красота".
Поклонники назвали Сумскую королевой и дивой. Не смогла пройти мимо и певица Анна Тринчер, в клипе которой недавно снялась актриса.
"Вау. Такая роскошь", - написала исполнительница.
Напомним, недавно Ольга Сумская честно ответила, почему не уезжает из Украины во время войны.