Протестующие в Гонконге обещают разблокировать работу госадминистрации

Об этом заявили лидеры протестующих, которых цитирует Reuters.

Согласно сообщению, Бенни Тай, лидер протестного движения Гонконга, известного под названием "Оccupy Central", заявил в субботу, что на следующей неделе протестующие разрешат госслужащим попасть на свои рабочие места в администрацию.

Вместе с тем, по его словам, эта уступка не должна создать иллюзии для главы города Ляна Чженьиня – условия его отставки и отмены решения Пекина принудительно выбирать кандидатов на выборы в специальный округ "Гонконг" остаются в силе.

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"Наша цель – Лян, а не другие правительственные представители. Открывая путь, мы не даем Чженьиню никакого повода думать, что мы уйдем из центра города", - заявил Тай перед митингующими.