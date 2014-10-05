Протестующие в Гонконге обещают разблокировать работу госадминистрации
Сторонники свободных выборов в Гонконге готовы разблокировать путь в администрацию Гонконга государственным служащим в понедельник для поддержки жизнеобеспечения города, но расходиться гонконгцы не собираются до отставки главы администрации.
Об этом заявили лидеры протестующих, которых цитирует Reuters.
Согласно сообщению, Бенни Тай, лидер протестного движения Гонконга, известного под названием "Оccupy Central", заявил в субботу, что на следующей неделе протестующие разрешат госслужащим попасть на свои рабочие места в администрацию.
Вместе с тем, по его словам, эта уступка не должна создать иллюзии для главы города Ляна Чженьиня – условия его отставки и отмены решения Пекина принудительно выбирать кандидатов на выборы в специальный округ "Гонконг" остаются в силе.
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"Наша цель – Лян, а не другие правительственные представители. Открывая путь, мы не даем Чженьиню никакого повода думать, что мы уйдем из центра города", - заявил Тай перед митингующими.