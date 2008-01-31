В состав ВМС Германии вошел ракетный корвет нового поколения (фото)

В состав Военно-морских сил Германии вошел первый корвет нового поколения - F260 Braunschweig, построенный верфью Blohm und Voss по проекту К130, сообщает Defense-Aerospace.

Церемония ввода корабля в строй прошла 29 января на базе Варнемюнде. В течение ближайших 10-12 лет ВМС Германии планируют построить еще 14 кораблей этого типа.

Водоизмещение корветов типа К130 составляет 1840 тонн, длина 89 метров, ширина - 13,3 метра, осадка - 3,4 метра. Скорость полного хода составляет 26-27 узлов, дальность плавания 15-узловым ходом - 4000 морских миль.

Корвет вооружен восемью противокорабельными ракетами RBS-15 Mk3 дальностью действия до двухсот километров и восемью ракетами Polyphem дальностью действия до 60 километров. ПВО корабля обеспечивает ЗРК ближнего боя RAM и два 27-миллиметровых зенитных автомата. Артиллерийское вооружение корвета составляет 76-миллиметровая универсальная артустановка. На корме корабля расположена вертолетная площадка.

Лента.ру