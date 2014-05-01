Путин, Сталин, Берия: в Москве впервые за 23 года провели первомайскую демонстрацию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, традицию на Красной площади реанимировали по советскому образцу. На транспарантах можно было увидеть лозунги: «Мир - труд - май!» «Человеку труда - слава!»

Однако попасть на саму демонстрацию можно было только по спецпропускам, заранее выданным исключительно для участников шествия. Они шли на Красную площадь с флагами, цветами и воздушными шариками. Для простых граждан и прохожих вход к месту демонстрации был закрыт. Проход на Красную площадь на прилегающих к ней улицах с самого утра перекрыли железными оградами. Порядок в городе в этот день обеспечивают более 8,5 тыс. полицейских и военнослужащих внутренних войск МВД России.

В Федерации независимых профсоюзов России анонсировали не менее 100 тысяч демонстрантов (преимущественно членов профсоюзов Москвы и Подмосковья, работников различных предприятий столичного региона). В столичной полиции насчитали чуть меньше участников - около 80 тыс.

Читайте такжеВ Москве на митинге поддерживают лозунгами сепаратистов Донецка и ЛуганскаВ отличие от демонстрации 1991 года на сегодняшнем мероприятии коммунистическую символику заменили на российские триколоры, георгиевские ленточки, а лозунги о равенстве трудящихся затерялись среди политических транспарантов. Большинство лозунгов было посвящено аннексии Крыма Россией: «Севастополь - Москва - Россия», «Горжусь страной», «Едем отдыхать в Крым!»

Мероприятие в прямом эфире транслировали несколько федеральных телеканалов. Участников шествия со специально установленных трибун приветствовали представители профсоюзных организаций. Демонстрация продолжалась в общей сложности около часа. Организаторы рассчитывали на участие в мероприятии первых лиц государства. Впрочем, шествие посетил лишь мэр Москвы Сергей Собянин, который лично возглавил одну из колонн.

Тем временем президент России Владимир Путин в Кремле наградил золотыми звездами Героя Труда пятерых россиян. Как подчеркивается на сайте Кремля, они были удостоены этого звания за особые трудовые заслуги.

Всего в этот день в Москве состоялось несколько десятков политических мероприятий. Свои акции к 1 мая провели националисты, коммунисты, члены партии «Справедливая Россия» и сторонники ЛДПР. В общем, по разным оценкам, в демонстрациях и митингах приняли участие 150 тыс. человек в 13 местах.