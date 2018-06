Топ-10 самых влиятельных современных мыслителей

Верхняя десятка наиболее влиятельных мыслителей по версии авторов выглядит так:

1. Ричард Флорида (Richard Florida), урбанист, автор «The Rise of the Creative Class»

2. Тило Саррацин (Thilo Sarrazin), немецкий политик и писатель, автор «Europe Doesn’t Need the Euro»

3. Даниэль Канеман (Daniel Kahneman), психолог, нобелевский лауреат в области экономики, автор «Thinking, Fast and Slow»

4. Девид Гребер (David Graeber), антрополог, автор «The Democracy Project»

5. Стивен Пинкер (Steven Pinker), психолог-когнитивист, автор «The Language Instinct»

6. Дуглас Рушкоф (Douglas Rushkoff), специалист по медиа, пропонент культуры киберпанка и открытого ПО, автор «Present Shock: When Everything Happens Now»

7. Нил Фергюссон (Niall Ferguson), британский историк, автор «Civilization: The West and the Rest»

8. Дэвид Гелентнер (David Gelernter), художник, писатель и специалист по параллельным вычислениям, автор «America-Lite: How Imperial Academia Dismantled Our Culture (and Ushered in the Obamacrats)»

9. Франк Ширмахер (Frank Schirrmacher), немецкий журналист, специалист по социологии семьи, автор книги «Minimum»

10. Франц Йозеф Радермахер (Franz Josef Radermacher) немецкий математик и экономист, соавтор «Глобального Плана Маршала» Ала Гора

Составители списка признают, что его вид со временем сильно меняется, так как блоги и социальные сети быстро реагируют на появление новых книг и тем для обсуждения.

Авторы признают, что перечень сильно сдвинут в сторону общественных наук, особенно экономики.

При этом заметно, что многие из занимающих верхние строки, имеют крайне низкий индекс Хирша, отражающий влияние и продуктивность в научной прессе (например, у Саррацина этот показатель равен семи, а у следующего за ним Канемана 131).

Составители, впрочем, не считают такой крен недостатком работы, так как целью составления списка декларируется «поиск лидеров дискурса в обществе и деловых кругах».

Анализ проводился с помощью программы Condor, которую ранее авторы применяли для изучения блогов. Принцип ее работы напоминает алгоритм PageRank: «вес» мыслителю приписывается на основе того, насколько «весомые» блоги его упоминают, передает Лента.ру.