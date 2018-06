В Испании самым популярным рингтоном стала фраза короля в адрес Уго Чавеса

Фраза "Ты не можешь помолчать?" ("Why don`t you shut up?"), сказанная испанским королем Хуаном Карлосом в адрес президента Венесуэлы Уго Чавеса на Ибероамериканском саммите неделю назад, стала в Испании самым популярным рингтоном для мобильных телефонов, сообщает в понедельник интернет-сайт британской газеты Guardian.

По данным издания, более 500 тысяч испанцев скачали такой рингтон. Доходы сотовых операторов и интернет-сайтов, предлагающих эту услугу, достигли полутора миллионов евро.

Большинство компаний, предлагающих услугу скачивания знаменитого высказывания, заранее избавили себя от возможной проблемы с авторскими правами на "королевскую" фразу, записав ее голосом актера-пародиста.

По мнению некоторых испанских специалистов, использование фразы "Ты не можешь помолчать?" в мелодии для мобильных телефонов является нарушением авторских прав.

Предприимчивые бизнесмены также начали активно изготовлять футболки и кружки со скандальной фразой Хуана Карлоса, отмечает газета.

Во время церемонии закрытия Ибероамериканского саммита между Чавесом и премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро возникла словесная перепалка на повышенных тонах, которую спровоцировал сам Чавес, назвав экс-премьера Испании Хосе Мария Аснара "фашистом". В перепалку вмешался испанский король, сказав ставшую знаменитой фразу. После чего, не дожидаясь официальной церемонии закрытия форума, покинул зал заседаний.

По словам венесуэльского лидера, из-за этого инцидента правительства целого ряда стран были вынуждены поддержать ту или другую сторону, что может негативно сказаться на международных отношениях. Чавес также заметил, что удивлен не столько реакцией на его слова об Аснаре испанского короля, сколько позицией нынешнего премьера Испании, вставшего на защиту своего предшественника.

Президент Венесуэлы 14 ноября заявил, что тщательно пересмотрит экономические и дипломатические отношения своей страны с Испанией.

РИА Новости

Фото АР