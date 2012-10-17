Лукашенко - о Femen: У меня не такая грудь, как у них

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, А. Лукашенко сказал на пресс-конференции для российских региональных СМИ об акции, которую 19 декабря 2011 года провели у здания КГБ в Минске активистки движения Femen.

«Приезжали к нам какие-то голые женщины с Украины, меня показывали. Правда, у меня не такая грудь, как у них», - сказал Президент Беларуси.

«Власть напрасно реагирует, клюет на них и начинает бомбить, сажать», - считает А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Инна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Немчинова, обнажившись по пояс перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим заключенным») и «Жыве Беларусь!». Этот же лозунг, «Жыве Беларусь!», они скандировали. Акция была приурочена к годовщине разгона оппозиционного митинга 19 декабря 2010 года, участники которого были не согласны с официальными итогами президентских выборов.

По информации лидера Femen Анны Гуцол, девушек избили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны. В итоге они оказались в 1,5 км от украинской границы, вышли к деревне Беки, где обратились к местным жителям. Впоследствии приехала милиция и забрала их в отделение. Позже за девушками приехал консул Украины с копиями их паспортов. В сопровождении дипломата они были депортированы на родину через пункт пропуска «Новая Рудня».