Название ленты отсылает к хиту Нила Даймонда 1972 года.

Focus Features представила официальный трейлер музыкальной драмы "Song Sung Blue", которая выйдет в американский прокат 25 декабря 2025 года.

Фильм режиссера и сценариста Крейга Брюэра рассказывает историю супругов, которые создают трибьют-группу, посвященную песням Нила Даймонда. Главные роли исполнили Хью Джекман ("Люди Икс", "Ван Хелсинг", "Кейт и Лео", "Престиж") и Кейт Хадсон ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Война невест", "Почти знаменит").

В актерский состав также вошли Майкл Империоли ("Клан Сопрано"), Элла Андерсон ("Стеклянный замок"), певица King Princess, Мустафа Шакир ("Люк Кейдж") и Джим Белуши ("К-9").

Видео дня

Как передает Variety, лента основана на одноименном документальном фильме Грега Кохса 2008 года и рассказывает реальную историю супругов из Милуоки, которые получили известность среди местной публики, выступая под сценическим именем Lightning & Thunder.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix опубликовал трейлер политического триллера "Дом из динамита", в котором сыграли Идрис Эльба и Ребекка Фергюсон.

Вас также могут заинтересовать новости: