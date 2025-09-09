Почему российские Су-57 летают парами: главные причины

Российские истребители Су-57 летают парами, чтобы улучшить обнаружение целей, взаимную защиту и эффективность в боях.

Российские истребители пятого поколения Су-57 в основном выполняют задачи парами. Такая тактика позволяет шире контролировать воздушное пространство, быстро обмениваться данными и обеспечивать взаимную защиту в случае опасности, пишет Wionews.

Тактическая роль

В каждой паре один самолет выступает ведущим, другой - напарником. Это помогает пилотам отслеживать ситуацию, прикрывать друг друга и эффективнее отвечать на атаки. Подобная схема используется со времен Второй мировой войны и остается основной во многих воздушных силах мира.

Система взаимной защиты

Если один самолет атакуют, второй может сразу отреагировать, прикрыв партнера. Такая "сетка безопасности" значительно повышает шансы на выживание в бою.

Су-57 оснащен современными радарами и системами передачи данных, что позволяет самолетам в паре синхронно обнаруживать цели, координировать атаки и запускать ракеты. Это делает групповой полет более эффективным, чем действие в одиночку.

Стратегическое преимущество

Полет парами полезен во время патрулирования, сопровождения или глубоких атак. Ведущий может выполнять основную миссию, в то время как напарник реагирует на неожиданные действия противника.

Такая тактика требует больше самолетов и пилотов, что может уменьшать количество ресурсов для других миссий. Кроме того, парные полеты требуют высокого уровня подготовки и слаженности экипажей.

