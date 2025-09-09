У Нацбанка пока есть возможности сохранять курс гривни на текущем уровне.

Ситуация на валютном рынке сейчас достаточно стабильная. Доллар постепенно снижается и находится практически на минимальном уровне с начала года, а евро отошел от исторических максимумов.

УНИАН опросил экономических экспертов, продавать или покупать доллары сейчас украинцам, и какой финансовый инструмент будет самым выгодным для хранения средств.

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что всегда необходимо определять цель денежных вложений и считать альтернативную стоимость других инвестиционных ресурсов - то есть определять, что принесет наибольший доход. Эксперт достаточно скептически относится к хаотичной покупке долларов и евро.

"Когда мы говорим об инвестиционном ресурсе и считаем альтернативную стоимость, на сегодня наибольший доход дают ОВГЗ в гривне. Я хочу напомнить, что в январе этого года курс доллара был 42,5 грн, сегодня 41,3 грн. То есть люди, которые в январе купили валюту, потеряли", - говорит Пендзин.

Экономист не советует сейчас покупать валюту.

"Сразу возникает вопрос - что вы сделаете с этим долларом? Положить даже доллары на депозит в банк - это 0,5% годовых, то есть ничего. Купить долларовые ОВГЗ - это 3% годовых, это меньше, чем инфляция в долларовой зоне. Поэтому, когда возникает вопрос покупки валют, всегда спрашивайте себя: а для чего я это делаю?", - отмечает он.

По словам Пендзина, следует обращать внимание на ситуацию в стране: если понятно, что назревает падение гривни, то можно купить валюту.

"А если ситуация более-менее прогнозируемая, наши партнеры дали деньги, бюджет покрыт, то зачем влезать в валюту?", - замечает экономист.

В свою очередь, директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев в комментарии УНИАН отмечает, чтони покупка долларов или евро, ни гривневые депозиты не 100%-ная панацея для сохранения средств.

"Покупка валюты, особенно незначительных сумм, многими воспринимается как "спасение" денег от обесценивания. Однако это скорее психологический фактор, чем чисто практический, кроме, конечно, случаев, если человек покупает валюту для поездки за границу", - отметил он.

По словам Замотаева, курс доллара, как основной валюты в Украине, сохраняется на стабильном уровне: колебания уже более нескольких месяцев минимальны, а официальный курс существенно не дотягивает до стартового в начале 2025 года (42,02 грн). Курс евро же формируется на основе мировых котировок пары доллар/евро и в последний месяц колеблется неподалеку от отметки в 48 гривень, что соответствует мировому соотношению евро к доллару в среднем.

"Курсовые кульбиты евро в Украине могут случаться и в дальнейшем, однако, повторюсь, это будет отражением мировых тенденций. Поэтому каждый гражданин может выбрать для себя свой собственный приоритет, как сохранить и не потерять собственные средства", - отметил Замотаев.

Тогда как финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что сейчас Нацбанк имеет возможность сохранять курс гривни на текущем уровне, однако из-за рисков безопасности до конца года украинская национальная валюта может несколько ослабиться.

"Существует определенная неопределенность относительно продолжения будущих боевых действий, возможных новых блэкаутов, атак на инфраструктуру - энергетическую, газовую, портовую. Сейчас ситуация достаточно сложная и, конечно, это фактор риска безопасности", - рассказывает аналитик.

Шевчишин объясняет, что гривня имеет потенциал для падения из-за рисков безопасности и в частности влияние потенциальных блэкаутов на экономику, однако у Нацбанка есть ресурсы держать курс доллара на нынешнем уровне в 41 грн/долл. При этом он ожидает, что гривня будет ослабевать и до конца года будет двигаться к отметке 44 грн/долл., но дотянет ли она до этих позиций, будет зависеть от регулятора.

Хранить же средства аналитик советует в разных инструментах.

"Часть денег следует держать в долларах, часть - в евро, часть - в гривне, в том числе на ОВГЗ, которые дают достаточно высокую доходность, которая превышает уровень потенциальной девальвации", - резюмирует он.

Курс валют в Украине - прогноз банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине до 14 сентября будет находиться в рамках 41,2-41,8 гривни. По его мнению, на валютный рынок могут положительно повлиять новости по учетной ставке и инфляции.

