Эксперты считают, что это невозможно для страны, в которой банкоматы появились только в 2004 году.

Власти Албании планируют полностью отказаться от наличных денег к 2030 году. Премьер-министр страны Эди Рама надеется, что всего через пять лет все денежные транзакции будут проводиться в цифровом формате в рамках концепции по улучшению экономики.

Издание Time out пишет, что политик считает, что необходимые технологии для внедрения этой концепции в жизнь уже существуют. По его словам, этот шаг "освободит страну от тяжелого бремени устаревших практик и неэффективности, которые усложняют повседневную жизнь".

Албания исторически отставала от большей части Европы и Запада в финансовом секторе: банкоматы появились в стране только в 2004 году. Некоторые эксперты считают, что перейти на безналичные расчеты в указанные сроки практически невозможно, потому что для этого нужны значительные инвестиции в кибербезопасность.

Видео дня

Финансовый эксперт Арбен Малай сказал Deutsche Welle, что еще одной проблемой является то, что "большой процент населения проживает в сельских районах", а такие секторы, как сельское хозяйство, по-прежнему в значительной степени полагаются на наличные.

Кроме того, стоит ожидать негодования населения, потому что многие граждане, особенно пожилые люди, ежедневно использует наличные деньги.

Стоит отметить, что в Албании еще даже нет Paypal для бизнеса, поэтому, прежде чем наличные деньги исчезнут, стране предстоит преодолеть множество препятствий.

Отказ от наличных в Украине - главные новости

В Украине заговорили об отказе от наличных денег, потому что во время пандемии Covid-19 украинцы отдали предпочтение безналичным расчетам. Общий объем операций с электронными деньгами в 2020 году составил 19,3 миллиарда гривень.

При этом в 2023 году в Национальном банке Украины заявили, что банковская система готова к работе без налички, но ни одна страна мира еще не имеет такого опыта, и определенный объем наличных все же должен быть в обращении.

Вас также могут заинтересовать новости: