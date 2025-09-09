Эксперты обещают, что он позволит вам сэкономить время и деньги.

Этой осенью модные эксперты и стилисты выделяют один неоспоримый тренд в цвете волос - им стал "Biscotti Blonde".

Как пишет City Magazine, названный в честь итальянского печенья оттенок сочетает теплые карамельные тона с нежными холодными оттенками блонда, создавая естественный, элегантный и всегда актуальный образ.

Популярность оттенка объясняется не только его роскошным внешним видом, но и практичностью. В его основе лежат пряди с карамельными, ванильными и медовыми тонами, которые переходят от более темных натуральных корней. Благодаря многослойному тону вам не придется часто посещать салон для коррекции цвета.

Эксперты отмечают, что "Biscotti Blonde" подходит для любого сезона. Он одинаково эффектно смотрится в зимнем свете и на летнем солнце, а также добавляет блеска любой прическе. Цвет уже выбрали Марго Робби и Джиджи Хадид, но он не ограничивается красной дорожкой.

Оттенок подходит для повседневных образов, работы и вечерних мероприятий, а также не требует специального гардероба или тщательно подобранной косметики - он универсальный, понятный и безупречно элегантный.

