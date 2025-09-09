Против помощи Украине, кроме правящих ХДС и СДПГ, также выступили левые и "Альтернатива для Германии".

Фракции ХДС (Христианско-демократический союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) проголосовали против инициативы "Зеленых" о выделении в этом году Украине дополнительной помощи на 4,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает BILD. За счет этих средств "Зеленые" предлагали укрепить противовоздушную оборону нашей страны и компенсировать приостановление помощи со стороны США.

Напомним, неделю назад лидеры коалиционных фракций ХДС и СДПГ – Йенс Шпан и Маттиас Мирш – отправились в столицу Украины. Политикам показали разрушенное жилье, а кроме этого они провели встречу с Владимиром Зеленским. Сам Мирш позже заявил, что визит стал "знаком поддержки и солидарности в эти сложные времена".

Как стало известно сейчас, против помощи Украине, кроме правящих ХДС и СДПГ, также выступили левые и "Альтернатива для Германии".

По словам социал-демократа и члена бюджетного комитета Андреаса Шварца, необходимые "Зеленым" миллиарды "просто невозможно успеть потратить до конца года"

В свою очередь, в Христианско-демократическом союзе заявили, что в этом году ФРГ поставила Украине "все, что нужно". Представитель ХДС Кристиан Хаазе добавил, что ему "неизвестно" о том, сообщил ли Киев о дополнительных потребностях.

По словам немецких журналистов, это противоречит заявлениям украинских политиков. Они напоминают, что в конце июля Зеленский заявил, что до конца года Украина нуждается в еще шести миллиардах евро, чтобы полностью загрузить собственное производство дальнобойного оружия и FPV-дронов.

Отметим также, что по мнению украинского посла в Германии Алексея Макеева, из-за российских обстрелов наша страна крайне нуждается в дополнительных инвестициях в оборонную промышленность со стороны иностранных государств.

Жестче всего позицию правящей коалиции прокомментировали сами "Зеленые".

"Это лицемерие – в понедельник в Киеве обещать Украине дополнительную помощь, а уже в четверг в комитете вместе с АдГ и "Левой" голосовать против дальнейшей поддержки Украины, которая день и ночь испытывает тяжелые атаки", – говорит бюджетный эксперт "Зеленых" Себастьян Шефер.

Помощь Германии Украине

Стоит отметить, что после того, как Соединенные Штаты приостановили финансовую поддержку Киеву, ФРГ превратилась в крупнейшего донора нашей страны. Как сообщалось, Германия предоставляет Украине более восьми миллиардов евро в год.

Напомним, в июле Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о запуске "трамповской" схемы помощи Украине. По его словам, это единственный способ усилить давление на РФ, чтобы наконец договориться о мире.

А недавно стало известно о том, что известная немецкая компания Quantum Systems наращивает производство дронов, открывая заводы по всей Украине.

