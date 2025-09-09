В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

Вышел украинский трейлер хоррор-сенсации нынешнего кинофестиваля SXSW "Хороший мальчик" (Good Boy), все события в котором сняты с точки зрения собаки.

По сюжету фильма, верный пес Инди переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом и замечает страшные потусторонние силы, скрывающиеся в новом загадочном доме. Когда темные создания начинают угрожать его хозяину, Инди вынужден бороться против них, чтобы защитить своего лучшего друга.

Лента стала дебютной для режиссера Бена Леонберга. Для создания идеальной картинки команда ленты потратила около 400 съемочных дней в течение трех лет. И эту работу уже высоко оценили первые зрители, которые отметили визуальную палитру "Хорошего мальчика", искусно использующую свет и тени, чтобы создать атмосферу напряжения и зловещего предчувствия.

Главного героя фильма играет пес Инди, а образ его хозяина, пытающегося отчаянно сопротивляться темноте, воплотил Шейн Йенсен (сериалы "Закон и порядок", "ФБР").

Также в фильме снялись сценаристка Ариэль Фридман и Ларри Фессенден ("МаXXXин", "Убийцы цветочной луны", "Бруклин 45").

Мировая премьера "Хорошего мальчика" состоялась в марте 2025 года на фестивале независимого кино South by Southwest (SXSW) в Техасе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

