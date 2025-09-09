Блогерша сделала 4-летнему Льву необычный подарок.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая недавно обручилась с футболистом ФК "Динамо" Владимиром Бражко, показала трогательный момент их встречи с сыном.

В своем профиле в Instagram Даша показала реакцию своего 4-летнего сына на нового домашнего любимца. Вместе со своим новоиспеченным женихом Владимиром они подарили мальчику хамелеона, о котором он давно мечтал.

Малыш очень обрадовался животному и, не боясь, сразу взял его в руки и дал хамелеону имя Вася. Рядом Льва страховал Владимир Бражко, которого мальчик трогательно обнял со словами благодарности.

Из видео, которое распространила Квиткова в сети, можно понять, что ее 23-летний бойфренд прекрасно ладит с ребенком. Мальчик уже успел полюбить маминого избранника и легко идет на контакт с ним.

Даша Квиткова - личная жизнь

Инфлюенсер Даша Квиткова получила свою первую популярность благодаря участию в шоу "Холостяк-9", в котором она победила и сделала настоящую сенсацию, ведь их пара с Никитой Добрыниным сложилась и после завершения проекта.

Квиткова и Добрынин поженились в 2020 году, после романтического предложения на Бали. В 2021-м у супругов родился первенец, которого назвали Львом. Однако, после начала полномасштабного вторжения в их браке произошел кризис, а в 2023 году они официально сообщили о разводе.

В начале этого года появились первые слухи об отношениях блогера с известным футболистом Владимиром Бражко, моложе ее на четыре года. Пара подтвердила отношения в июле, а уже в сентябре Вова сделал трогательное предложение Даше, на что она сказала "да".

Недавно Квиткова эмоционально отреагировала на хейт из-за роскошного кольца и молодого жениха.

