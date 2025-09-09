Этот странный узор появился благодаря экологической инициативе, существующей уже около 200 лет.

На интригующей фотографии, сделанной астронавтом, запечатлён участок земли в Айдахо, поразительно напоминающий гигантскую шахматную доску из космоса. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что этот странный узор появился благодаря экологической инициативе, существующей уже около 200 лет.

На снимке с воздуха запечатлён участок земли вдоль реки Прист в горах северного Айдахо, примерно в 65 километрах к югу от границы с Канадой. Ближайшая достопримечательность - Уайттейл-Бьютт, наблюдательный пункт для наблюдения за лесными пожарами, расположенный на большом изгибе реки.

Видео дня

Интересно, что "шахматная доска" имеет ширину около 8 километров в самом широком месте и состоит примерно из 185 квадратов, хотя на фотографии видны не все из них. Каждый квадрат занимает площадь около 130 000 квадратных метров - примерно столько же, сколько 24 футбольных поля.

Важно, что этот узор является результатом инициативы по управлению лесами на основе сетки, принятой в XIX веке. По данным Земной обсерватории NASA, чередующиеся квадраты были расчищены для заготовки древесины, что позволило сохранить достаточное количество деревьев для поддержания лесной экосистемы, пока растут новые. Затем на пустых квадратах высаживаются новые деревья. Когда деревья полностью вырастают, деревья на чередующихся квадратах вырубаются, и цикл начинается заново. Эта фотография, вероятно, была сделана всего через несколько лет после последней вырубки.

Отмечается, что рисунок был подчеркнут снегом, который лег на молодые деревца в "пустых" белых квадратах. Эта клетчатая структура также видна летом. Однако разница между некоторыми светлыми и темными квадратами гораздо меньше, они выглядят как различные оттенки зеленого. Эта фотография была сделана незадолго до заката, поэтому некоторые склоны гор светятся, а другие покрыты длинными тенями из-за низкого угла падения солнца.

Река Прист, входящая в бассейн реки Колумбия, ранее использовалась для транспортировки древесины из этого региона на лесопилки в других частях Айдахо и за его пределами. Традиционно это делалось методом "перевозки бревен", когда плоты с бревнами сплавлялись по реке, часто с людьми наверху, которые с помощью длинных шестов направляли плоты и не допускали их застревания. Однако в 1990-х годах эта практика была прекращена, чтобы дать возможность более рационально использовать реку.

Новости о Земле

На нашей Земле есть континент, на котором нет постоянных жителей, что является одним из самых спокойных мест на планете. Речь идет об Антарктиде, где, несмотря на суровые условия, было сделано открытие, которое раскрыло тайну того, что там было заморожено миллионы лет назад. Благодаря немецким исследователям это открытие "перепишет историю" и изменит курс развития отрасли возобновляемой энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: