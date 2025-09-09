Удар нанесли в момент, когда жители получали пенсии.

Президент Владимир Зеленский сообщил об ударе россиян по поселку Яровая в Донецкой области, который убил более 20 гражданских жителей. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

Зеленский назвал удар "откровенно зверским".

"Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов...", - говорится в заметке Зеленского.

Видео дня

Он отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцатки. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - пишет Зеленский.

В то же время глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара погиб по меньшей мере 21 человек, столько же человек получили ранения.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия - это чистый терроризм. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления", - добавил он.

Обновлено 13:14. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский подтвердил, что сегодня Россия впервые сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Среди раненых начальница отделения "Укрпочты".

"Начальница нашего отделения Юля получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет - она уже в больнице", - отметил Смелянский.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, РФ в течение вечера 8 сентября и в ночь на 9 сентября массированно обстреливала Запорожскую область, в результате чего погибла женщина, еще один человек получил ранения. По информации местных властей, армия РФ ударила FPV-дроном по Приморскому, женщина погибла на месте. Известно, что всего в течение суток россияне нанесли 474 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Также сообщалось, что в Киеве возросло количество погибших в результате обстрела РФ 7 сентября. Всего, по информации ГСЧС Киева, из-за террористической атаки РФ погибли три человека, среди которых один ребенок.

Тогда начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице россияне убили мать и ее 3-месячного сына, а отец получил тяжелые травмы.

Вас также могут заинтересовать новости: