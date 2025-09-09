Актрису неоднократно замечали на свиданиях с известным певцом.

Известная американская актриса Зои Кравиц познакомила своего известного отца Ленни с новым избранником, которым оказался экс-участник группы One Direction. Об этом сообщает Daily Mail.

В СМИ начали распространяться слухи о вероятном романе 36-летней Зои и 31-летнего певца Гарри Стайлса. Папарацци начали замечать пару за совместными прогулками и встречами. А недавно их увидели за совместным обедом в Нью-Йорке с отцом актрисы Ленни Кравицом.

Интересно, что сам музыкант также был не один на этой встрече. Он направлялся к дочери, держась за руку с незнакомкой.

Несмотря на то, что родители Зои Кравиц разошлись, когда ей было всего три года, она хорошо общается с обоими. Особая связь у актрисы с папой, с которым она разделяет все важные моменты.

В частности Ленни был знаком с предыдущим бойфрендом дочери, актером Ченнингом Татумом. Однако пара разошлась недавно после трех лет отношений.

Сейчас инсайдеры сообщают, что Зои Кравиц чувствует себя счастливой рядом со Стайлсом, но пока не готова афишировать это в целом.

"Они оба нравятся друг другу, и друзья не знают, кто из них больше нравится, но это превращается в нечто большее, чем просто случайная ситуация. Возможно, они не хотят так думать, но, о чудо, это становится интересно", - отметил приближенный источник к паре.

Ранее УНИАН писал, что звезда Disney и участник Twenty One Pilots впервые станут родителями.

