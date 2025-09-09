Фактически, саммит помог Путину легитимизировать претензии Москвы, считают авторы.

Встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным лишь укрепила позиции российского диктатора, и тем самым продлила как войну в Украине, так и его пребывание у власти. Об этом пишет Foreign Affairs.

Авторы напоминают, что Путин не имел сильной оппозиции до визита на Аляску. Но согласно опросу, проведенному российской социологической компанией "Левада", 79% россиян считают этот саммит успехом для диктатора. Кроме того, 51% опрошенных более оптимистично настроены относительно улучшения отношений с США.

"После саммита российским СМИ не пришлось публиковать ложные заявления, чтобы подчеркнуть дипломатический триумф Путина: они транслировали реальные события вместе с западными комментариями о победе Путина. Сильнее, чем когда-либо, Путин может продолжать войну против Украины столько, сколько понадобится, чтобы победить на своих условиях", – говорится в материале.

Фактически, саммит помог Путину легитимизировать претензии Москвы, считают авторы. Встреча дала россиянам, которые сомневались в целесообразности войны против Украины, основания считать, что вторжение было "справедливым", как утверждал Путин. Во время пребывания в Анкоридже диктатор в очередной раз рассказывал журналистам о "законных опасениях" России, своем желании видеть "справедливый баланс безопасности в Европе и мире" и о "необходимости устранить все первопричины, основные причины" войны, которую РФ ведет против Украины.

При чем Трамп не сделал ничего, чтобы опровергнуть эти утверждения. Более того, он, кажется, согласился с утверждениями Путина о том, что Москва должна иметь право голоса в вопросе территориальной целостности Украины и западных гарантий безопасности, говорится в материале.

"Путин улетел домой, продемонстрировав своим подданным, что он был прав, что они не должны колебаться и что он победит для них. Для Путина саммит никогда не был о достижении мира в Украине. Его целью всегда было подчинить международную систему своей воле и сохранить монополию на власть в стране. С момента своего первого вторжения в Украину в 2014 году Путин играл в долгую игру. Он всегда верил, что время на его стороне. Саммит на Аляске дал ему еще больше времени – и укрепил его позиции для достижения военной победы", – констатирует Foreign Affairs.

Британское издание The Times пишет, что российский диктатор Путин начал новый этап войны против Украины после того, как вернулся из Китая. Авторы отмечают, что, в отличие от первых месяцев президентства Трампа, сейчас Кремль даже не пытается делать вид, что заинтересован в мирном соглашении.

В свою очередь, британский журналист и политический обозреватель Гидеон Рахман в своем материале отметил, что Трамп своими словами и действиями неоднократно давал понять, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины. По словам обозревателя, Европе нужен "план Б".

